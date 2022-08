Municipio Roma XII: arriva l’ufficio protezione civile, primo in ente territoriale di città

Presidente Tomassetti: è una risposta strutturale alla stagione di gravi incendi che abbiamo vissuto e tuttora viviamo

Il Municipio Roma XII è il primo municipio ad avere un ufficio di protezione civile. Lo scrive su Facebook il presidente del Municipio Roma XII, Elio Tomassetti.

“Oggi il consiglio del Municipio Roma XII – prosegue Tomassetti – su proposta della giunta ha approvato la costituzione dell’ufficio di protezione di civile municipale. Siamo la prima amministrazione – sottolinea – che approva la nascita di un ufficio così tanto importante. Attuiamo dunque la recente normativa in materia di protezione civile che prevede la territorializzazione del servizio. Questa – aggiunge – è una risposta strutturale alla stagione di gravi incendi che abbiamo vissuto e tuttora viviamo. Il nostro territorio potrà essere più sicuro grazie a questo strumento, il quale iter avevamo già lanciato conoscendone la grande importanza. Un dato che si è rivelato veritiero alla luce dei tanti roghi che abbiamo visto. Saremo il primo Municipio che potrà produrre e programmare piani di sicurezza territoriali, chiudere accordi direttamente con le associazioni di protezione civile e lanciare una grande campagna di sensibilizzazione in tutte le nostre scuole sulla sicurezza e sull’importanza della protezione civile. Un grazie speciale – conclude Tomassetti – agli uffici che hanno permesso questo risultato e al dipartimento di Protezione Civile di Roma Capitale per la grande disponibilità dimostrata”.