Municipio Roma XV: terzo appuntamento con la Cie veloce nei fine settimana

Negli uffici anagrafici di piazza Saxa Rubra dalle 8:30 alle 16

Un terzo appuntamento per il rilascio della Carta d’identita’ Elettronica in Municipio XV: dopo quelli di fine aprile a La Storta e della scorsa settimana a Prima Porta, il prossimo sabato gli uffici anagrafici di piazza Saxa Rubra 19 apriranno di nuovo alla cittadinanza.

Dalle 8:30 alle 16:00 nella sede di Prima Porta, i cittadini che nella giornata di venerdi’ 20 maggio avranno effettuato la prenotazione tramite l’agenda Cie potranno richiedere la Carta d’identita’ recandosi agli sportelli dell’anagrafico muniti di fototessera e carta di pagamento elettronico.

“Con questi appuntamenti, per cui vogliamo ringraziare il personale del Municipio per essersi messo a disposizione, proseguiamo l’impegno nel voler recuperare il grande ritardo accumulato da Roma e da questo territorio per un servizio indispensabile alla cittadinanza che in passato ha creato ritardi e grossi disagi”, spiegano in una nota il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati, e l’assessore municipale al Decentramento, Alessandro Cozza.