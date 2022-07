Municipio VII: istituito osservatorio permanete su legalità

Tra i compiti del nuovo organismo - spiegano in una nota le associazioni Da sud e Avviso pubblico - ci sono la mappatura delle forme criminali e tradizionali emergenti, dei settori più a rischio di infiltrazione e delle istituzioni del privato sociale impegnate nel contrasto della devianza e la promozione di iniziative"

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Il consiglio del Municipio VII di Roma ha approvato all’unanimità la delibera che istituisce il primo osservatorio permanente della città sulla legalità e l’antimafia sociale. Si tratta del primo atto formale contro le mafie, la criminalità e la corruzione nella capitale che va nella direzione auspicata dal protocollo “Roma senza mafie”, promosso da associazione Da sud e Avviso pubblico.

Tra i compiti del nuovo organismo – spiegano in una nota le associazioni – ci sono lo studio e la mappatura delle forme criminali e tradizionali emergenti presenti sul territorio, dei settori più a rischio di infiltrazione e delle istituzioni del privato sociale impegnate nel contrasto della devianza e la promozione di attività, iniziative, eventi e campagne sui temi della legalità, dell’antimafia, della povertà educativa e culturale e del contrasto al gioco d’azzardo.

“Finalmente un primo atto concreto nel segno della prevenzione e del contrasto delle mafie a Roma”, spiegano Danilo Chirico e Roberto Montà, presidenti rispettivamente di Da sud e di Avviso pubblico.

“Lo aspettavamo da tempo – aggiungono- e apprezziamo che arrivi dall’istituzione più vicina ai cittadini e alle cittadine che risiedono nel territorio più popoloso della città e non solo. Nel settimo municipio larghe fasce di popolazione vivono una condizione quotidiana di disagio economico, sociale e culturale che rischia di tradursi in isolamento ed emarginazione. Ci auguriamo – concludono – che l’osservatorio possa iniziare presto a lavorare e che gli altri Municipi facciano lo stesso. La strada è tracciata e ci aspettiamo che anche l’impegno preso dal sindaco Gualtieri con la sottoscrizione del protocollo si trasformi presto in un atto concreto del Campidoglio”.