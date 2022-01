Municipio VIII: approvata mozione su voto ai fuori sede

A supporto della proposta di legge n.3007. "Ringrazio i gruppi consiliari del Partito democratico, Sinistra Civica Ecologista e Calenda Sindaco che hanno sottoscritto e sostenuto con convinzione la mozione", dichiara il primo firmatario, il consigliere M5s Matteo Bruno

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Il Municipio VIII ha approvato una mozione – primo firmatario Matteo Bruno (M5s) – per supportare la proposta di legge n.3007 che permette di esercitare il diritto di voto ai fuori sede. A darne notizia è lo steso consigliere del municipio che si è detto soddisfatto per il risultato.

“Ho avvertito la necessità di presentare questa mozione – scrive Bruno – in quanto numerosi cittadini temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza vedono lesa la propria libertà fondamentale di partecipare attivamente alla vita politica degli enti locali ed enti regionali in cui risiedono le categorie maggiormente penalizzate sono gli studenti fuori sede e i giovani lavoratori, i quali più sovente sono domiciliati in una regione diversa dalla propria residenza”.

Secondo il consigliere penta stellato l’introduzione della norma è ancora più significativa, e necessaria, in un periodo di emergenza sanitaria come quello che viviamo a causa della pandemia, che comporta maggiori difficoltà a spostarsi sul territorio nazionale.

“Pertanto – aggiunge il consigliere M5S della commissione Politiche Giovanili – è molto importante far giungere il nostro sostegno a una proposta di legge attesa da molti anni e ringrazio i gruppi consiliari del Partito democratico, Sinistra Civica Ecologista e Calenda Sindaco che hanno sottoscritto e sostenuto con convinzione la mozione”.

“Infine – conclude Bruno – ringrazio l’onorevole Brescia per aver depositato questa proposta di legge in Parlamento e auguro alla commissione Affari costituzionali di lavorare al meglio per approvare entro la fine di questa legislatura una legge che finalmente permetterebbe a tre milioni di cittadini fuori sede di votare”.