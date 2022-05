Municipio VIII/ McDonald’s inaugura nuovi uffici a Roma

in Woliba Business Park in zona laurentina con 40 dipendenti.

McDonald’s ha inaugurato oggi la nuova sede degli uffici di Roma, all’interno dell’innovativo Woliba Business Park, confermando la presenza dell’azienda nella capitale e la vicinanza alla comunità locale.

La sede di Roma, che ospita circa 40 dipendenti, si affianca all’headquarter ad Assago (MI), che conta 200 dipendenti. Lo rende noto l’azienda.

I nuovi uffici di Roma, che si sviluppano su 500 mq di superficie nel nuovo complesso in zona Laurentina – di proprietà di DeA Capital Real Estate SGR, attraverso il fondo Laurus, dotato della certificazione Leed Gold – sono stati declinati sui valori che da sempre guidano McDonald’s: inclusione, integrità, rispetto per le persone. Woliba Business Park con aree verdi, servizi e spazi flessibili e tecnologicamente avanzati è stato pensato per favorire lavoro e benessere, all’insegna della sostenibilità, concetti cardine per una people company come McDonald’s.

“Roma è da sempre un hub strategico per le attività di McDonald’s, per questo abbiamo investito in questi nuovi spazi che confermano la nostra vicinanza alla città e alla comunità locale. Con 71 ristoranti, tra Roma e provincia, e oltre 3.000 collaboratori, sentiamo di rivestire un ruolo importante per lo sviluppo economico, occupazionale e sociale del territorio. La nuova sede è pensata per offrire alle nostre persone un ambiente informale e inclusivo che possa migliorare la qualità della vita delle persone e far vivere a pieno i nostri valori e princìpi”, ha commentato Dario Baroni, Amministratore Delegato di McDonald’s Italia, che ha aperto l’evento di inaugurazione.

Al taglio del nastro, sotto i Golden Arches in 3D, simbolo di McDonald’s, sono inoltre intervenuti Andrea Carrieri, Field Service Director Sud di McDonald’s Italia, e Luca Gasperini, Assessore ai lavori pubblici e mobilità del Municipio VIII di Roma che ha dichiarato: “Si allarga sempre di più il polo del rinnovamento del lavoro nel nostro territorio ed è con piacere che diamo il benvenuto a McDonald’s Italia che all’interno del WOLIBA Life and Business Park, nel distretto della Laurentina, apre i suoi uffici amministrativi cittadini, dove saranno ospitati tutti i dipendenti impiegati su Roma. Questo quadrante di città assieme a quello di Ostiense continua ad attirare nuove aziende già proiettate nel futuro di una metropoli capace di promuovere un’offerta di lavoro basato su aspetti tecnologici e dei servizi. Uno spazio rigenerato, ad altissima innovazione tecnologica e un segnale importante per la ripresa economica su un quadrante che più di altri ha sentito il peso di una transizione forzata dello smart working”.