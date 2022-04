Municipio XI: una ‘’Grande alleanza’’ con al centro il decoro di Roma – VIDEO

‘’Roma cura Roma’’ dopo essere stata rimandata di una settimana rispetto al 2 aprile, si è svolta con successo anche nel Municipio XI. La cura del verde e degli spazi comuni ha registrato un successo di partecipazione da parte dei cittadini e della associazioni. Una collaborazione fra la pubblica amministrazione e le associazioni che rappresenta una rivoluzione della cultura della cura

Anche nel Municipio XI il successo è evidente, e girando per le strade e le piazze dei quartieri nella giornata del 9 aprile era facile notare persone dotate di pettorina bianca, rastrello, scopa e sacchi intenti a ripulire parchi e aree pubbliche, con il sorriso di chi sta facendo qualcosa di tangibile per il proprio territorio. Ottima adesione ed ottima organizzazione degli eventi che nel Municipio XI hanno toccato davvero tutti quartieri e coinvolto centinaia di volontari, giovani e non, che hanno seguito l’appello delle Istituzioni e si sono messi a disposizione della città.

Radiocolonna.it grazie ad una partnership con il Municipio XI ha seguito alcune delle tante iniziative messe in campo con la presenza del Presidente, Gianluca Lanzi, e di altri esponenti della Giunta che hanno seguito di persona lo svolgimento delle attività accanto ai cittadini per tutta la giornata, così il Presidente Lanzi: “Una giornata straordinaria di cura della città, voluta fortemente dal Sindaco Gualtieri e dell’Assessora Alfonsi, perché questa è una città che ha bisogno della cura quotidiana da parte delle Istituzioni ma anche da parte dei cittadini e c’è bisogno che ogni giorno ci aiutino a conservare questa città pulita, bella, decorosa e vivibile e questa giornata vuol dare questo messaggio” – aggiunge Lanzi – “In questo Municipio oltre 35 associazioni hanno aderito ad una grande mobilitazione, e sono molto felice di questa risposta così forte, proprio per questo noi abbiamo cercato di costruire un calendario che coinvolgesse bambini e adulti e tutti i nostri quartieri”.

Come ricordato dal Presidente Lanzi, una delle prime cose fatte al momento dell’insediamento è stato ricreare una rete di soggetti associative che si occupano di sociale, di ambiente e di cultura “L’intuizione del Sindaco Gualtieri nei primi mesi del suo mandato è stata quella di cercare di stringere un patto coi i cittadini per essere più forti ed efficaci, e sicuramente una cittadinanza più attiva. più forte e consapevole e giornate come queste possono attrarre nuovi cittadini nei percorsi di partecipazione che stiamo portando avanti con la rete associativa del Municipio Roma XI”.

Ad alcune iniziative promosse dal Municipio XI hanno aderito anche le ACLI (Ass. Cattolica Lavoratori Italiani), Lidia Borzì, che ai microfoni di Radiocolonna.it presso il Parco di Via Vincenzo Vela ha dichiarato: “Abbiamo accolto con grande gioia questo invito del Sindaco Gualtieri e dell’Assessora Alfonsi, oltre che del Presidente Lanzi, scegliendo fortemente di essere presenti con i giovani dei nostri circoli perché nel Municipio XI c’è un pezzetto del cuore delle ACLI di Roma, e già durante la pandemia abbiamo avviato un percorso di partecipazione molto forte ad esempio con il comitato inquilini di Corviale e la Parrocchia di S. Paolo alla Croce e abbiamo fatto rete perché” – spiega Borzì – “Questa rete non è una mera sommatoria di associazioni, ma è una alleanza e l’arrivo del Presidente Lanzi ha ulteriormente rafforzato questa collaborazione e Roma cura Roma è una chiamata e una rivoluzione della cultura della cura, che va messa al centro della Capitale con la cura dei luoghi che noi viviamo, perché se li ripuliamo e li troviamo puliti poi li teniamo puliti, perciò Roma è più bella e poi c’è una cura della città, delle persone più fragili, una cura delle periferie geografiche ed esistenziali e poi quest’anno purtroppo c’è anche la guerra in Ucraina che ha portato in Italia molti fratelli e sorelle perché dobbiamo prenderci cura di queste persone che scappano e che hanno tanto bisogno”.

Molti i giovani coinvolti nelle iniziative, che intervistati hanno riferito una grande gioia nel partecipare alle attività promosse nel Municipio XI, “Siamo felici di rendere Roma un posto migliore” oppure “Mi ha fatto piacere prendermi cura della nostra città ed aiutare a pulire questo parco accanto alle Istituzioni” e ancora “E’ bello aiutare le persone e l’ambiente, perché e sempre bello fare qualcosa per la nostra città rendendola un posto più vivibile”.

Altra partecipatissima iniziativa è stata quella che si è svolta in Piazza di S. Silvia, dove era presente anche l’Associazione “Il Laboratorio di Chiara” che ha animato la mattinata con dei laboratori creativi rivolti i più piccoli, come ricordato dalla volontaria Sara, “Noi siamo una Onlus che raccoglie fondi per le malattie neuro-oncologiche pediatriche, e tra le varie attività facciamo molti laboratori per i bambini, sia nel quartiere sia negli ospedali, e abbiamo voluto proporre un laboratorio sul tema del riciclo e per farlo abbiamo utilizzato le scatolette del tonno o del cibo per i gatti o ancora contenitori per le uova e li abbiamo dipinti a mano insieme ai bambini per dare libertà alla loro fantasia e così abbiamo messo un po’ più di colore alla nostra città”.