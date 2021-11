Municipio XII: due consiglieri di Aic escono dalla maggioranza, “esclusi dalla giunta”

Sono Lorenzo Ianiro e Maristella Urru della rete territoriale di Aurelio in Comune, presentatasi alle scorse elezioni amministrative con il sostegno di Europa verde e Roma futura

La presidente del municipio XIII di Roma, Sabrina Giuseppetti, stamattina ha presentato la squadra di governo al consiglio municipale, spiegando che la giunta sarà formalizzata con ordinanza nelle prossime ore.

La giunta è composta così: Alberto Filisio, vicepresidente e assessore al bilancio; Salvatore Petracca, assessore ai Lavori pubblici e alla Mobilità; Arianna Quarta, assessora alle Politiche sociali; Cinzia Giardini, assessora all’Ambiente e alle Attività produttive; Arianna Ugolini, assessora alle Politiche scolastiche e Sport; Biagio Capparella, assessore all’Urbanistica ed edilizia pubblica. Due consiglieri della coalizione si sono sfilati dalla maggioranza, sono Lorenzo Ianiro e Maristella Urru della rete territoriale di Aurelio in Comune, presentatasi alle scorse elezioni amministrative con il sostegno di Europa verde e Roma futura, nella coalizione di centrosinistra che ha eletto sindaco Roberto Gualtieri.

In una nota Aic commenta: “Il Partito democratico ha scelto di escludere Aurelio in Comune dalla giunta e quindi dal governo del territorio. Per questo motivo i nostri consiglieri, Lorenzo Ianiro e Maristella Urru, siederanno fuori dalla maggioranza” ma “siederanno all’opposizione, in modo costruttivo” e “vigileranno sull’attuazione del programma, senza rinunciare al sostegno di quanti hanno condiviso e sostenuto il loro percorso e ora ricoprono ruoli di responsabilità istituzionale sia in Giunta che in Assemblea Capitolina”, conclude.