Municipio XV: carta d’identità elettronica, open day il 30 aprile

Prenotazioni aperte da venerdì 29 a partire dalle ore 9:00

In arrivo un nuovo open day per le Carte d’identità elettroniche (Cie). Apertura straordinaria dell’ufficio anagrafe del municipio XV sabato 30 aprile. Sarà possibile prenotarsi da venerdì 29 aprile a partire dalle ore 9:00.

La sede anagrafica di “La Storta” in via Enrico Bassano, 10 – si legge in una nota – resterà aperta dalle ore 8:30 alle 16:00 per il rilascio delle Cie. Per garantire un accesso ordinato, è necessaria la prenotazione online esclusivamente nella giornata di venerdì 29. A partire dalle ore 9 – e fino a esaurimento dei posti disponibili – sarà possibile richiedere un appuntamento direttamente tramite l’Agenda Cie (clicca qui). Bisognerà portare con sé il ticket di prenotazione, una fototessera e una carta di pagamento elettronico.

“Il 30 aprile apertura straordinaria per il rilascio della carta d’identità elettronica in Municipio XV: una prima occasione per recuperare il grande ritardo accumulato da Roma per un servizio che, non a causa dei dipendenti ma per una sottovalutazione politica della grande importanza che il rilascio del documento può avere, ha costretto la cittadinanza a mesi di attesa”. Così il presidente del municipio XV Daniele Torquati e l’assessore al Decentramento amministrativo, Alessandro Cozza.

Per info più dettagliate è possibile visitare la pagina web del municipio XV (clicca qui).