Nell’aeroporto di Fiumicino sbarca Eataly

Accordo co Autogrilli. E' il primo punto vendita in un'area di imbarco

Apre in aeroporto il primo Eataly, store specializzato nella vendita e nella distribuzione di generi alimentari italiani di eccellenza. Il punto vendita, realizzato in collaborazione con Autogrill, operatore nei servizi di ristorazione per chi viaggia, e’ all’interno della nuova Area di Imbarco A connessa al Terminal 1 dello scalo romano di Fiumicino. Lo spazio vendita e’ di oltre 2.000 mq e puo’ contare su 300 coperti.

‘Essere parte del progetto di rilancio del “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, ci riempie d’orgoglio – ha spiegato l’ad di Eataly, Nicola Farinetti -. Attraverso questa nuova apertura, continua il nostro impegno nel rendere speciale il piacere della sosta che accompagna i viaggi, nella consapevolezza che quando si viaggia il momento che dedichiamo alla scelta del cibo puo’ rappresentare un momento significativo e un ricordo importante del viaggio stesso.

‘Autogrill condivide con Eataly la passione per la qualita’ delle materie prime e il desiderio di esportare nel mondo il Made in Italy – ha aggiunto il Ceo Europe-Italy di Autogrill, Andrea Cipolloni -. Una visione comune che si sostanzia in un percorso condiviso di innovazione ed evoluzione continua, con l’obiettivo di soddisfare al meglio le esigenze di chi viaggia”.