“No alla discarica di Roncigliano”, sit-in in centro Roma

Manifestazione a Bocca della Verità, "Stop a ordinanza Raggi"

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Manifestazione al centro di Roma per dire ‘No alla discarica di Roncigliano’. Il sit-in, regolarmente preavvisato in Questura, e’ in corso nell’area di Bocca della Verita’. “Stop all’ordinanza Raggi”, “Basta speculazione sui nostri territori!” e “Mai piu’ discariche” alcuni degli striscioni esposti dai manifestanti.

Qualcuno indossa la maschera antigas.

Nel pomeriggio a pochi metri di distanza, a Circo Massimo, e’ prevista un’altra manifestazione contro il Green pass. “Liberiamo l’Italia. Un milione a Roma” e’ lo slogan. “Pensavate di dividerci, invece ci avete unito” si legge nella locandina. Nel pomeriggio ci sara’ anche un corteo nel centro della citta’, da piazza della Repubblica a piazza Vittorio, centro della Capitale, organizzato dall’associazione Libellula per ricordare le vittime di transfobia nel mondo.