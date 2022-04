Pasqua: l’aeroporto di Fiumicino fa il pieno di passeggeri

Spagna e Francia le mete più gettonate, arrivi dal Nord Europa

Non si ferma, alla Vigilia di Pasqua, all’aeroporto di Fiumicino, il flusso di passeggeri in partenza e in arrivo per il ponte festivo.

Un trend che segna, dopo tanto tempo, una ripresa sostenuta del movimento di turisti, cominciata gia’ da alcuni giorni, con una media di circa 75mila viaggiatori giornalieri.

Dal 14 al 19 aprile, infatti, sono oltre 450 mila passeggeri complessivi attesi, tra partenze ed arrivi. In cima alle preferenze le destinazioni europee: Spagna, Francia e Germania con in testa Madrid, Barcellona, Parigi, Amsterdam, Francoforte e Monaco, a cui si aggiungono i voli verso le localita’ vacanziere come Malaga, Las Palmas, Santorini e Dubrovnik. Ed ancora il lungo raggio del Nord America, grazie al ritorno di molti collegamenti: New York, Boston, Miami, Dallas, Chicago, Charlotte, Philadelphia, Washington, Atlanta, Toronto e Montreal. Ma tra le mete anche il nord Africa, il Medio Oriente con Dubai, Doha e Abu Dhabi, alcune localita’ esotiche.

Molti i turisti, in particolare da Nord Europa, Spagna e Francia, in arrivo per visitare, dai tre ai cinque giorni in media, le citta’ d’arte – Roma, Firenze, Venezia in testa – isole e circuiti come la costiera amalfitana, Umbria, Toscana.