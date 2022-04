Pasqua: settore alberghiero in ripresa, a Roma stimati 235mila arrivi

Secondo i dati di Federalberghi Roma si registra una ripresa delle prenotazioni, nonostante i numeri rimangano lontani dai livelli pre-pandemia del 2019

Negli alberghi di Roma e provincia si registra una ripresa delle prenotazioni nonostante i dati rimangano lontani dai livelli pre-pandemia del 2019. In vista della Pasqua nel complesso si stimano circa 235 mila arrivi (-36,9 per cento rispetto a Pasqua 2019), le presenze sono stimate in 583 mila unità (-39,5 per cento rispetto al 2019). Sono i dati diramati da Federalberghi Roma stamattina in occasione dell’evento “Albergatore day 2022” all’hotel Parco dei principi.

Negli esercizi alberghieri sono stimati 155 mila arrivi (-38,6 per cento rispetto al 2019) e 373 mila presenze (-40,22 per cento rispetto al 2019). Negli esercizi complementari gli arrivi stimati sono 80 mila (-33,44 per cento rispetto al 2019) e le presenze 210 mila (-38,42 per cento rispetto al 2019). Nell’insieme dell’area provinciale della Città metropolitana di Roma gli arrivi complessivi stimati sono 257 mila e 500 (-40,43 per cento rispetto al 2019) e le presenze 636 mila (-42,01 per cento rispetto al 2019). Negli esercizi alberghieri gli arrivi stimati sono 168 mila e 500 (-40,88 per cento rispetto al 2019) e le presenze 403 mila (-41,70 per cento rispetto al 2019). Negli esercizi complementari gli arrivi stimati sono 89 mila (-39,58 per cento rispetto al 2019) e le presenze circa 233 mila (-42,54 per cento rispetto al 2019).