Percorsi formativi per diventare esperti in comunicazione – ufficio stampa 4.0: ITS Servizi per le imprese lancia il primo corso biennale

La nuova offerta formativa che per la prima volta mette insieme tutte le competenze tradizionali, digitali e strategiche

La Fondazione ITS Servizi alle Imprese ha presentato a Roma il primo corso biennale dedicato alla formazione di esperti di comunicazione d’impresa – ufficio stampa 4.0 che si terrà a Viterbo e Roma.

Alla presentazione a cui hanno partecipato i vertici della Fondazione ITSSI, partner e docenti, sono state illustrati gli obiettivi della nuova offerta formativa che per la prima volta mette insieme tutte le competenze tradizionali, digitali e strategiche necessarie per intraprendere le evoluzioni della professione di ufficio stampa e responsabile delle relazioni esterne, e per metterle al servizio delle esigenze del tessuto produttivo di Roma e del Lazio.