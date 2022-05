Peste suina: la promessa di Gualtieri, “dal 2023 niente più cinghiali a Roma”

"Ci sono anche perché per anni la Capitale è stata molto sporca"

“I cinghiali sono anche una conseguenza del fatto che per anni Roma è stata molto sporca, sicuramente non è l’unica causa: non sono state fatte politiche di contenimento negli anni scorsi, per esempio”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ospite a “The Breakfast Club” su Radio Capital, spiegando le azioni da adottare nella Capitale contro la diffusione della peste suina.

“Noi collaboriamo attivamente – ha aggiunto – con il commissario straordinario scelto dal governo. Abbiamo le zone rosse con recinzioni, nuovi cassonetti rafforzati in queste zone. La peste suina ridurrà il numero dei cinghiali, poi ci saranno anche le misure di abbattimento. Sarà l’ultimo anno con i cinghiali a Roma”.