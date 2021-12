Pnrr/ Gualtieri: “Parecchie risorse per Roma, ma mancano i tecnici per gestire gli investimenti”

E per questo - ha precisato il sindaco - "stiamo lavorando con il governo", "sono ottimista"

Il successo “di Roma è fondamentale per tutto il paese intero” e “il Pnrr mette a disposizione parecchie risorse” tuttavia manca “il personale adatto nella nostra amministrazione per portare avanti gli investimenti” e avere la capacità di spendere. Lo afferma il sindaco della Capitale (ed ex ministro dell’economia) Roberto Gualtieri, intervenendo al Rome Investment Forum di Febaf.

Gualtieri ha precisato che “mancano ingegneri, tecnici” e per questo “stiamo lavorando con il governo”, “sono ottimista”. Ha poi ricordato come l’azione della nuova amministrazione punta non solo ai progetti e ai grandi investimenti, ma anche al miglioramento “dei servizi che ora non sono adeguati” , oltre ad attrarre investimenti privati “con partnership pubblico-private”.