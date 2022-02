Pnrr: Campidoglio destina 18 immobili a ospedali e case comunità

Con una delibera approvata nella seduta odierna dell'Assemblea Capitolina

Diciotto immobili del patrimonio di Roma Capitale ospiteranno, grazie ai finanziamenti del Pnrr, a Ospedali di comunità, Case di comunità e Centrali operative. Sono queste le tre tipologie di strutture che la Regione Lazio ha inserito nel proprio piano a valere sui fondi europei, e il Campidoglio, con una delibera approvata nella seduta odierna dell’Assemblea Capitolina con 25 voti favorevoli, 8 astenuti e nessun contrario ha deliberato il proprio contributo al progetto.

“Il piano della Regione Lazio – ha spiegato presentando l’atto l’assessore capitolino al Patrimonio Tobia Zevi – prevede sessanta strutture, alcune nuove altre già esistenti, che dovranno garantire la coesione territoriale nei servizi alla persona e nei servizi di prossimità necessari a garantire la salute pubblica. Nella cornice di questo sforzo Roma Capitale fa la sua parte e attribuisce 18 immobili al Pnrr regionale sulla sanità. Sei immobili vengono ceduti a titolo definitivo, in virtù di una norma del 1978, mentre 12 vengono concessi a titolo gratuito, alcuni sono già adibiti a funzioni sanitarie”.

“Si tratta di una delibera complessa dal punto di vista tecnico – ha sottolineato l’assessore capitolino – ma è chiara e semplice dal punto di vista degli intenti. Veniamo da due anni di terribile pandemia che ha trasformato le nostre vite e le nostre abitudini. Nel Lazio, ieri, abbiamo superato in totale 10 mila morti. In questi due anni abbiamo recuperato la consapevolezza di come le istituzioni devono collaborare per garantire i diritti dei cittadini. C’è una stagione nuova a livello europeo, con il Pnrr – ha ricordato Zevi -. C’è l’esigenza di riorganizzare il nostro apparato pubblico”, ha concluso.