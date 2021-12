Pnrr: fondi a rischio per la lite sui bonus ai tecnici comunali

Già scarseggia il personale necessario e ora arriva lo stop dei ‘’contabili’’ agli incentivi legati alle commesse pubbliche adottati con la speranza di velocizzare trafile dai tempi spesso inverosimili.

Per Gualtieri è un cruccio. Sulla Capitale stanno per atterrare i miliardi del RecoveryUe, ma la macchina burocratica del Campidoglio lavora a marce ridotte. C’è la benzina, ma il motore non ha i cavalli. Paradossi della burocrazia italiana. Eromana. «Una cosa incredibile – ammette perfino il sindaco – col Pnrr avremo parecchie risorse a disposizione, ma non abbiamo abbastanza tecnici per gestire gli investimenti». Lo scrive ‘’Il Messaggero’’.

II Comune di Roma ha in organico 24mila dipendenti, costano ai contribuenti quasi un miliardo di euro (985.211.399 euro nel 2020), ma servirebbero, dice Gualtieri,ingegneri, tecnici, personale che oggi non abbiamo.

Nel corpaccione degli impiegati capitolini, gli esperti degli appalti scarseggiano, ma quei pochi che ci sono litigano per i bonus. Si tratta degli incentivi legati alle commesse pubbliche, previsti per legge e poi da un regolamento comunale varato da Raggi nel 2020 con la speranza di velocizzare trafile dai tempi spesso inverosimili.

La Centrale degli appalti, dove lavorano itecnici, vorrebbe erogarli, gli incentivi, e ha già sfornato i provvedimenti. Ma icontrollori della spesa del Campidoglio si sono messi di traverso. E hanno scritto ai colleghi che la procedura di assegnazione degli “extra” è irregolare e che devono ritirare tutto. Lo scontro si è consumato tra ottobre e novembre. E non si è ancora risolto.

È tutto nero su bianco in un carteggio riservato, di cui II Messaggero è in possesso. La Direzione Gestione della spesa del personale, con una lettera inviata alla Centrale degli appalti, ha ordinato di «ritirare tutte le determinazioni» sugli «incentivi per funzioni tecniche». Il motivo? I bonus sarebbero stati inseriti negli atti degli appalti senza controlli, cioè senza il «visto della scrivente Direzione, nonché tutti i riferimenti contabili richiesti dalla Ragioneria generale».

Ergo, ora «va notificato l’avvenuto ritiro al personale coinvolto, al fine di evitare futuro contenzioso da parte dei dipendenti». Che prima si sono visti quantificare il premio e ora se lo vedrebbero soffiare via.

Al di là delle baruffe fra grand commiscomunali, il problema preoccupa l’amministrazione di Gualtieri per il Recovery, che dovrebbe rivoluzionare (in meglio) un po’ tutto: dai rifiuti, con ² nuovi impianti, ai trasporti, con 520 bus elettrici.

Dice a ‘’Il Messaggero’’ Antonio Stampete(Pd), presidente della Commissione Lavori pubblici; «Già abbiamo pochi tecnici per gli appalti, che sono fondamentali per il Pnrr. Se nemmeno quei pochi che ci sono ottengono gli incentivi, il rischio è che i progetti vadano ancora più lenti di oggi. E con il Recovery non ce lo possiamo permettere». Perché per incassare gli aiuti Ue tocca rispettare la tabella di marcia, tenuta d’occhio da Bruxelles. I cantieri devono procedere spediti, altrimenti non arriva un euro. Ecco perché lo scorno tra dirigenti sugli incentivi allarma il nuovo governo cittadino. I ritmi pachidermici della macchina comunale sono noti. «Al dipartimento Lavori pubblici abbiamo 270 dipendenti, ma, hanno calcolato gli uffici, solo qui ne servirebbero altri 150», riprende Stampete.

Risultato: i soldi in cassa non si spendono. «Nell’ultimo anno su 300 milioni per le infrastrutture, ne sono stati spesi 100».