Pnrr: Gualtieri, i sindaci sono frontiera la frontiera avanzata del cambiamento del paese

"Abbiamo una grande opportunità, un grande allenatore che ha guidato bene questa fase"

Col Pnrr “dobbiamo avere chiaro che la sfida non è solo quella di favorire un ritorno alla normalità. Non c’è alternativa ad avere una forte ambizione trasformativa, non è più una fase di tenuta ma di cambiamento profondo del paese, è un’ambizione di cambiamento, che adesso deve essere tradotta e sindaci sono la frontiera più avanzata del cambiamento”.

Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, all’assemblea nazione dei sindaci riformisti, a Roma. “Il Pd metta i sindaci al centro di questa ambiziosa strategia di cambiamento del Paese. Abbiamo una grande opportunità, un grande allenatore che ha guidato bene questa fase”