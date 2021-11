Porti/ Civitavecchia traina la ripresa, +21,5% nei primi 9 mesi

In crescita anche Gaeta e Fiumicino

Prosegue il trend positivo dei Porti di Roma e del Lazio, come dimostrato dai dati di traffico dei primi nove mesi del 2021, in particolare nei porti di Civitavecchia e Gaeta. Lo rende noto l’Autorita’ portuale.

In generale, per quanto riguarda il dato complessivo del network dei tre porti laziali si evidenzia un traffico merci complessivo pari a circa 10 milioni di tonnellate con una crescita del 18% rispetto allo stesso periodo del 2020, sempre condizionato dalla pandemia da Covid19.

Nello specifico del periodo in questione, tra le varie tipologie, le merci liquide del network laziale chiudono con un +7,8%, mentre le merci solide con un + 28,8%. E’ Civitavecchia, il maggior scalo del network regionale, a registrare l’aumento piu’ significativo con un + 21,5% (7 milioni di tonnellate di traffico, 1,2 milioni in piu’ rispetto al 2020), seguito dal porto di Gaeta con un +15,7% (1,2 milioni di tonnellate). Il porto di Fiumicino cresce del 5,4%.

In netta ripresa a Civitavecchia anche il traffico passeggeri di linea che registra un aumento di oltre il 22.8% (+198.235) ed un totale di 1.068.206 di passeggeri. Molto positivi i numeri riguardanti il traffico crocieristico con un totale di 301.257 crocieristi e un +65.1% (+118.790), trend ulteriormente in crescita per la fine del 2021 che fara’ registrare oltre 500.000 passeggeri nel porto di Civitavecchia.

Il presidente dell’Autorita’ di Sistema portuale Pino Musolino esprime soddisfazione per i suoi primi 9 mesi che, nonostante gli strascichi della pandemia, denotano gia’ un trend di grande ripresa e di crescita : “L’aumento del 20% del tonnellaggio complessivo dei traffici – afferma Musolino – indica chiaramente come il sistema portuale del Lazio, con particolare riferimento a Civitavecchia, ma anche a Gaeta e Fiumicino, abbia intrapreso la strada giusta verso la ripresa, non solo sui passeggeri crocieristi, dove il settore e’ ripartito a livello globale proprio da Civitavecchia, che nel 2021, con ogni probabilita’, sara’ il primo porto al mondo, ma soprattutto per quanto riguarda le merci Il dato sui contenitori, nonostante sia ancora negativo, ma sostanzialmente in linea con l’anno passato, non tiene ancora conto della nuova linea diretta con la Cina, partita a fine settembre. La nostra azione comincia a dare i suoi frutti e il mercato inizia ad accorgersi delle potenzialita’ e dei vantaggi competitivi del nostro scalo. Il consolidamento di questo trend di crescita ci permettera’ di affrontare il 2022 con un approccio finalmente non soltanto difensivo, ma di tipo proattivo, auspicando che possa essere l’anno di svolta rispetto all’emergenza e alla pandemia”.