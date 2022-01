Poteri Roma: audizione di Gualtieri alla Camere il 13 gennaio

La seduta sarà trasmessa in diretta webtv

È prevista per Giovedì 13 gennaio – alle ore 13:30 – l’audizione del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri alla commissione Affari costituzionali della Camera. Al centro della seduta l’esame congiunto delle propose di legge costituzionale sulla modifica all’articolo 114 della Costituzione in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge sulle disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

Secondo quanto rendere noto Montecitorio la seduta sarà trasmessa in diretta webtv.