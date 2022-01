Quirinale: è ancora fumata nera. Pera, Moratti e Nordio da centrodestra

Letta, nomi di qualità. Conte, timoniere Draghi non può lasciare

Anche oggi e’ fumata nera. L’accordo tra le forze politiche non c’e’ neanche al secondo giorno di votazioni dei grandi elettori. Oggi il centrodestra ha ufficializzato le candidature dell’ex presidente del Senato Marcello Pera, dell’ex sindaco di Milano Letizia Moratti e dell’ex magistrato Carlo Nordio.

“Sono nomi di qualita’, li valuteremo”, ha fatto sapere conciliante Enrico Letta per il Pd. “Li valuteremo ma il centrodestra non ha alcun diritto di prelazione”, ha risposto piu’ seccamente il leader dei Cinque stelle Giuseppe Conte. La sensazione e’ che si tratti ancora di un passaggio obbligato per prendere tempo mentre riservatamente si cerca un accordo tra i due schieramenti che possa portare ad un nome vero. Tanto che quello di Elisabetta Casellati, presidente del Senato, non rientra nella lista, quasi che il centrodestra voglia tenersi una figura istituzionale di riserva. Si resta in attesa che anche il centrosinistra si pronunci a sua volta su una eventuale rosa di nomi al termine del vertice previsto stasera tra lo stesso Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza.

Ma e’ sempre Giuseppe Conte a porre un ulteriore paletto al nome forte, quello di Mario Draghi spiegando con una efficace metafora che mai come oggi serve stabilita’ di governo: “abbiamo affidato al timoniere una nave che e’ ancora in difficolta’ ma non ci sono le condizioni per cambiare e il timoniere non puo’ lasciare”. In questo difficile contesto, dopo che il centrodestra si e’ mostrato compatto nell’indicazione della terna, Enrico Letta sembra voler smorzare sul nascere alcuni sospetti che circolano a Montecitorio sulla possibilita che Conte possa avere trattative riservate e parallele con Matteo Salvini: “abbiamo intenzione di muoverci di comune accordo con gli alleati. Mi fido di Conte, senza nessun dubbio”, assicura in Transatlantico assediato dai giornalisti. Resta alla finestra Pier Ferdinando Casini che oggi non nasconde la sua attesa postando una sua foto da giovanissimo su un palco: “la passione politica e’ la mia vita”, ha ricordato l’ex presidente della Camera. ed e’ sembrato un messaggio ai grandi elettori che stanno votando.