Quirinale: fumata nera a quarto scrutinio, 166 voti a Mattarella

Fumata nera anche nel quarto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica, appena concluso nell’Aula di Montecitorio. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha annunciato che erano presenti 981 grandi elettori e che i votanti sono stati 540 con 441 astenuti. Le schede bianche sono state 261 (quelle disperse 20, nulle 5).

Per il voto di oggi il centrodestra aveva annunciato l’astensione, mentre la scheda bianca era stata l’opzione indicata da M5S, Pd, Leu e Iv (con il Movimento che non aveva escluso anche la possibilita’ di esprimersi in liberta’ di coscienza).

In particolare hanno ottenuto 166 voti il Capo dello Stato uscente, Sergio Mattarella (ieri 125), seguito dal magistrato Nino Di Matteo.

Tra le altre preferenze registrate figurano la ministra della Giustizia, Marta Cartabia (6), il presidente del Consiglio, Mario Draghi (5), il giudice della Consulta, Giuliano Amato (4), l’ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini (3) e il direttore del Dis, Elisabetta Belloni (2).

Le nulle sono state 5, i voti dispersi 20. In tutto i presenti sono stati 981, 540 i votanti. Il quorum da oggi e’ sceso a quota 505.

Domani, alle ore 11, si procederà con la quinta votazione.