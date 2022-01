Quirinale: ipotesi area parcheggio Camera per voto positivi

In via della Missione, nei pressi di Montecitorio

L’individuazione di un’area nel parcheggio di via della Missione, nei pressi di Montecitorio, dove far votare per l’elezione del presidente della Repubblica i grandi elettori positivi al Covid-19. E’ l’ipotesi formulata dal presidente della Camera, Roberto Fico, durante la conferenza dei capigruppo. Questo, viene riferito al termine della riunione, ferma restando la necessita’ di una norma del governo che permetta lo spostamento dei positivi. Questa proposta, viene spiegato, permette di assicurare segretezza, contestualita’ e sicurezza del voto, esattamente come accade in Aula, ed e’ coerente con le disposizioni costituzionali dettate a presidio della liberta’ dei parlamentari, come l’immunita’ di sede.

Nel caso l’esecutivo procedesse con la norma in questione, ci sarebbero due segretari d’Aula e dei funzionari della Camera che sovrintenderebbero alle operazioni di voto. Sempre secondo quanto viene riferito al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio, proseguira’ l’interlocuzione con il governo in vista di questo intervento. Per la definizione pratica dell’area, una volta arrivato il provvedimento di palazzo Chigi, si procedera’ con il lavoro insieme al collegio dei Questori. Il governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Inca’, presente alla riunione, ha ascoltato.