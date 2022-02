Quirinale: Sergio Mattarella ha giurato davanti al Parlamento – Video

"È una chiamata nuova alla responsabilità a cui non posso sottarmi"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha giurato nell’Aula di Montecitorio davanti al Parlamento riunito in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali. Mattarella e’ stato eletto per un secondo mandato alla Presidenza della Repubblica, lo scorso 29 gennaio, con 759 voti.

Il Capo dello Stato e’ stato accolto dall’Assemblea con un lungo applauso. Riforme, giustizia, lavoro, donne, giovani, lotta al coronavirus. Sono i temi toccati dal capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento a Montecitorio per il bis del settennato.

“E’ per me una nuova chiamata – inattesa – alla responsabilità; alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi”, ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio al Parlamento. “Ritorno dunque di fronte a questa Assemblea, nel luogo più alto della rappresentanza democratica, dove la volontà popolare trova la sua massima espressione”, ha aggiunto.

‘La lotta contro il virus non e’ conclusa, la campagna di vaccinazione ha molto ridotto i rischi ma non ci sono consentite disattenzioni. E’ di piena evidenza come la ripresa di ogni attivita’ sia legata alla diffusione dei vaccini che aiutano a proteggere noi stessi e gli altri. Questo impegno si unisce a quello per la ripresa, per la costruzione del nostro futuro’, ha aggiunto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella L’Assemblea ha sottolineato con un applauso tale passaggio del discorso.

Standing ovation unanime anche quando il presidente Mattarella sottolinea la necessita’ di un processo riformatore per la magistratura.

“Dalle riforme dipende la qualità della democrazia”, ha detto il presidente della Repubblica, sottolineando l’urgenza di metterle in atto. «La giustizia – ha affermato Mattarella – ha bisogno di profonde riforme». «È indispensabile che le riforme annunciate giungano con immediatezza a compimento affinché il Consiglio superiore della magistratura possa svolgere appieno la funzione che gli è propria, valorizzando le indiscusse alte professionalità su cui la Magistratura può contare, superando logiche di appartenenza che, per dettato costituzionale, devono rimanere estranee all’Ordine giudiziario», ha detto il capo dello Stato. Mattarella ha sottolineato come per troppo tempo la giustizia sia «divenuta un terreno di scontro che ha sovente fatto perdere di vista gli interessi della collettività. Dignità, ha ricordato il capo dello Stato, «è un Paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurino il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la migliore garanzia di sicurezza».

“Viviamo in una fase straordinaria in cui l’agenda politica e’ in gran parte definita dalla strategia condivisa in sede europea. L’Italia e’ al centro dell’impegno di ripresa dell’Europa. Siamo i maggiori beneficiari del programma Next Generation e dobbiamo rilanciare l’economia all’insegna della sostenibilita’ e dell’innovazione, nell’ambito della transizione ecologica e digitale”.

Un discorso, quello di Mattarella, durato 38 minuti e interrotto per 52 volte dagli applausi dei grandi elettori.

Terminata la cerimonia, arrivano le dimissioni di cortesia del presidente del Consiglio che il presidente della Repubblica respinge invitando il premier a proseguire il lavoro a palazzo Chigi. Accompagnato da Mario Draghi, ha reso infine omaggio all’Altare della Patria mentre in cielo sorvolano le Frecce tricolori.

Gualtieri, Roma farà sua parte e andrà spedita per rilancio Paese

Roma “farà la sua parte, con tutto l’impegno dei suoi cittadini e della sua amministrazione. La Capitale sa di dover marciare speditamente” affinché “l’Italia colga la straordinaria opportunità che questa fase” di rilancio post pandemia “dischiude”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del saluto in piazza Venezia per la cerimonia di insediamento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Sappiamo che lei sarà con noi e ci osserverà dal Colle”, ha aggiunto

Scortato dai Corazzieri a cavallo, a bordo della Lancia Flaminia presidenziale, Mattarella fa poi rientro al Quirinale.