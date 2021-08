Raggi, dopo 12 anni completeremo la riqualificazione di via Nazionale

Continuano i lavori di sostituzione dei sampietrini

Quella del 2021, per Roma, è un’estate all’insegna dei sampietrini; specialmente per il centro storico. Un aspetto che rende orgogliosa la sindaca Virginia Raggi, la quale ha esordito così con un post su Facebook.

“Dopo 12 anni riqualificheremo completamente via Nazionale. Addio sampietrini, al loro posto ci sarà l’asfalto. La strada, una delle più frequentate del centro e percorsa ogni giorno da bus – aggiunge – sarà più sicura per moto e scooter e, con la nuova pista ciclabile che realizzeremo, tanti cittadini e turisti potranno vedere pedalando la bellezza mozzafiato della nostra città. Il nostro piano sampietrini va avanti. Quello che vedete nella foto è il cantiere che prosegue nel tratto tra via XXIV Maggio e via Milano. Man mano che i sampietrini vengono rimossi, li conserviamo accuratamente in appositi siti di stoccaggio prima di essere riposizionati in altre strade del centro storico”.