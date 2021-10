Raggi: “Ok all’intesa nazionale tra Pd e M5s, ma a Roma io resto all’opposizione”

Lo ha detto la sindaca uscente interpellata al termine dell'incontro con il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri in Campidoglio. Intanto mercoledì si terrà la riunione delle liste civiche che hanno appoggiato la sua ricandidatura

“Se credo all’intesa nazionale tra Pd e M5s? Mi sembra che questa intesa ci sia. A Roma io sarò all’opposizione in modo coerente e trasparente”. Lo ha detto la sindaca uscente Virginia Raggi interpellata al termine dell’incontro con il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri in Campidoglio.

Per il ballottaggio “non do indicazioni di voto, le persone devono essere libere. Rivendico la correttezza di questa posizione. Io non ho pacchetti di voti, chi tenta di influenzare le persone secondo me lo fa su un dato che non esiste. Le persone devono essere libere di scegliere sempre e comunque”, ha continuato la sindaca uscente.

Intanto mercoledì si terrà la riunione delle liste civiche che hanno appoggiato la ricandidatura della sindaca Virginia Raggi. L’incontro, in vista del ballottaggio, servirà a fare il punto sul risultato elettorale raggiunto e sui temi portati avanti insieme.