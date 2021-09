La sindaca promette tagli sul caro bollette a pochi giorni dalle elezioni

“I romani sono preoccupati del rincaro delle bollette. Se sarò a rieletta sindaco taglierò le bollette per le famiglie più bisognose”. Così la Sindaca di Roma Virginia Raggi durante la trasmissione Stasera Italia su Rete4. “Vi spiego come: utilizzerò gli utili di Acea per creare un fondo che servirà a questo scopo”.