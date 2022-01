Regione: al via la riqualificazione degli edifici Ater a Torre Gaia – VIDEO

Un investimento da un milione di euro. La fine dei lavori è prevista per agosto 2022. Nel complesso è stato già inaugurato un nuovo playground, " che verrà affidato ai residenti, che si occuperanno della gestione e della manutenzione dell'area", ha precisato l'assessore Massimiliano Valeriani

Al via gli interventi di riqualificazione delle prime tre palazzine del complesso di edilizia pubblica di via Giovanni Alessandri a Torre Gaia, con un investimento regionale di un milione di euro.

Questa mattina il presidente Nicola Zingaretti e l’assessore alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, hanno effettuato un sopralluogo al cantiere per verificare lo stato dei lavori. In particolare, sono già state rimosse le vecchie coperture ed è stata realizzata la coibentazione e l’impermeabilizzazione di tutte le superfici delle terrazze, oltre al rifacimento dei sistemi di raccolta delle acque piovane. Sono state eliminate e smaltite anche le precedenti coperture in amianto dei cornicioni, mentre a febbraio verrà eseguita la posa della pavimentazione. Per quanto riguarda le facciate degli edifici, infine, sono stati eliminati tutti gli elementi di pericolosità ed è stato completato il ripristino degli intonaci e dei frontalini dei balconi per poter così procedere alla realizzazione del cappotto termico, migliorando l’efficientamento energetico delle palazzine.

Gli interventi stanno rispettando i tempi previsti dal cronoprogramma e la fine dei lavori è prevista per agosto 2022. Nel complesso Ater di Torre Gaia è stato già inaugurato un nuovo playground: le opere di rigenerazione dell’area verde sono state finanziate dalla Regione Lazio con 100.000 euro. In particolare, è stato realizzato uno spazio con pavimentazione antishock, dove è stato allestito un parco giochi per bambini, un’altra zona pavimentata con panchine e sedute lungo tutto il muro perimetrale e infine un’area dedicata allo sport con un campo da gioco polivalente e un campo da bocce.

Il playground di Torre Gaia rientra nel progetto della Regione Lazio che – con un finanziamento di 1,5 milioni di euro – ha finora realizzato 15 impianti polivalenti, con aree verdi e spazi ludici attrezzati, in altrettanti complessi Ater di Roma e delle varie province del Lazio, con l’obiettivo di promuovere la rigenerazione urbana delle periferie e di restituire ai cittadini luoghi di incontro e convivialità. “Questa rinnovata vivibilità degli spazi pubblici consentirà di valorizzare il tessuto sociale e culturale, garantendo maggiore sicurezza e migliorando la qualità della vita in ogni quartiere”, dichiara il presidente Nicola Zingaretti. “Come già avvenuto per altri impianti Ater anche questo playground verrà affidato ai residenti, che si occuperanno della gestione e della manutenzione dell’area: un impegno e una responsabilità per la cura dei beni comuni”, aggiunge l’assessore Massimiliano Valeriani.