Retake/sociale: il progetto “Agorà” presentato a istituzioni e commercianti – PODCAST

Dopo l’opera di bonifica, presenti assessori e commercianti del VII Municipio, è stato ribadito l’impegno di preservare Largo Don Orione e di metterlo a disposizione della cittadinanza

Nuovo appuntamento con Retake Roma: movimento spontaneo di cittadini, no-profit e apartitico, che promuove la bellezza, la vivibilità e la rigenerazione urbana, incoraggiando la diffusione del senso civico e la responsabilità di ogni cittadino nel contribuire alla crescita civile ed economica di alcune delle principali città italiane. A Largo Don Orione c’è stata la seconda tappa del progetto “Agorà”, alla presenza delle istituzioni e dei commercianti del VII Municipio.

Nelle scorse settimane i volontari di Retake si sono ritrovati presso Largo Don Orione per iniziare l’opera di bonifica della piazza, un primo passo verso una completa riqualificazione, come rileva Alfredo Mancia, “retaker” e coordinatore del progetto “Agorà”.

All’incontro con le istituzioni, i commercianti e i titolari delle attività della zona, che hanno condiviso gli obiettivi e le finalità del progetto di Retake, sono intervenuti Riccardo Sbordoni (Cultura), Silvia Pieri (Commercio), Antonella Di Giacomo ( Lavori Pubblici), Estella Marino ( Politiche Ambientali).

Retake, rappresentata dal coordinatore Mancia, ha ribadito l’importanza di riqualificare una ‘’piazza’’ così centrale per il quartiere, luogo d’incontro e di passaggio per quelle persone che si recano verso le attività commerciali della zona, o che vogliono passare qualche momento in convivialità. Un connubio che affianca le due “C” al centro del progetto Agorà: Cura e Cultura. Due “modus operandi” ribaditi anche dagli stessi assessori.

“Le attività produttive – ha sottolineato l’assessora Di Giacomo – sono l’ossatura di questo Municipio situato sulla via Appia, la via commerciale più lunga d’Europa. Dopo questi due anni di pandemia le attività sono entrate in crisi, ogni attività del territorio volta a riportare le persone sulle strade è ovviamente ben vista”.

In attesa dei primi eventi culturali, che si svolgeranno per tutta la durata della stagione estiva, è Retake curerà questo spazio comune con il supporto e la sorveglianza delle istituzioni.

