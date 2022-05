Rifiuti: Acea in corsa per termovalorizzatore di Roma

Ad Gola: E' un progetto molto importante

Acea partecipera’ alla gara per la costruzione e gestione del termovalorizzatore di Roma.

“E’ un progetto molto importante, riteniamo questa soluzione valida per il trattamento dei rifiuti prodotti dalla citta’ di Roma, Acea e’ il candidato naturale per la realizzazione e gestione e lavoreremo a questo progetto”. Lo ha detto l’Ad di Acea Giuseppe Gola in conference call con gli analisti sui conti del trimestre aggiungendo che “lavoreremo a questo progetto” e “il Comune assegnera’” i lavori “seguendo la normale procedura di evidenza pubblica a cui parteciperemo”.