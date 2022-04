Rifiuti: Alfonsi, raccolta in crisi? Situazione sotto controllo

Assessora: "Nostro lavoro va avanti"

Il nuovo assessore ai Rifiuti di Roma Sabrina Alfonsi, in occasione della presentazione della nuova giunta capitolina in Campidoglio

“Leggo diversi commenti di esponenti politici dell’opposizione che descrivono con grande dispendio di aggettivi una situazione dei rifiuti che a Roma sarebbe di nuovo al collasso”. Lo dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all’Ambiente di Roma Capitale in una nota. “Ai cittadini romani posso garantire che non è così. Come ho già avuto modo di dire, non si può negare che la chiusura della discarica di Albano a seguito del sequestro giudiziario abbia rappresentato un problema per Roma e per tutti gli altri Comuni laziali che fino a tre settimane fa portavano i loro rifiuti indifferenziati in quell’impianto”, spiega Alfonsi.

“Un imprevisto che ha costretto Ama a una difficile quanto faticosa operazione di riorganizzazione della logistica per la raccolta e il conferimento agli impianti. Per questi motivi, soprattutto nei giorni immediatamente successivi alla chiusura di Albano, si sono verificati parziali disservizi in alcune zone della città, che sono stati rapidamente risolti dopo che l’Azienda ha attivato immediatamente nuovi sbocchi per il trattamento delle quote di rifiuti che gli impianti romani e della provincia non potevano più gestire, non avendo più la possibilità di conferire a discarica gli scarti di trattamento”, prosegue ancora Alfonsi.

“Oggi Ama, che sta monitorando costantemente la situazione, ci conferma che la situazione in città è sotto controllo. È evidente che il sistema soffre di un equilibrio precario, e che bisogna lavorare ancora su nuovi accordi per garantire margini adeguati ad evitare nuove crisi nel periodo di transizione necessario alla realizzazione del nostro vero obiettivo, la costruzione di nuovi impianti in grado di portare definitivamente Roma fuori dall’emergenza”, conclude Alfonsi .