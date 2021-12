Rifiuti: Gualtieri, stretta collaborazione con Regione Lazio per chiudere ciclo a Roma

La collaborazione Regione - Comune funziona

A seguito dell’avvio della nuova consiliatura capitolina “c’è un metodo di collaborazione” tra Comune di Roma e Regione Lazio “che sta funzionando” e che “metteremo in campo su tutti i fronti, anche quello dei rifiuti, per recuperare il tempo perso rispetto alla dotazione impiantistica di Roma e per mettere la città nelle condizioni di chiudere il ciclo dei rifiuti: questo è il nostro impegno”.

Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell’inaugurazione di un parco giochi a Ostia realizzato in collaborazione con la Regione Lazio.