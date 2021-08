Rifiuti: M5s Roma, Gualtieri dica ai romani dove vorrebbe fare la discarica

Montano ancora le polemiche sui rifiuti della Capitale, questa volta la riflessione parte dai 5 stelle

“L’ha presentato in pompa magna il suo programma, Roberto Gualtieri”, candidato del Pd a sindaco di Roma “dimenticandosi però di inserire le informazioni più salienti e che interessano ai cittadini. Mentre la Regione Lazio è a un passo dall’infrazione europea per la mancanza di un piano sui rifiuti, con 1 solo impianto di smaltimento contro i 30 della Lombardia, il candidato del centrosinistra fa promesse mirabolanti sui rifiuti”.

Lo scrive in un post su Facebook il Movimento 5 stelle Roma. “Ma la verità Gualtieri non la dice: Zingaretti gli imporrà di aprire una discarica a Roma e lui non dice dove. Dopo mesi di menzogne e propaganda martellante contro la sindaca Virginia Raggi sulle responsabilità dei rifiuti nella Capitale, si svelano gli altarini. Il Pd romano getta giù la maschera e si schiera a favore dell’apertura di una nuova discarica in città, nello stesso tempo non svela la zona in cui sorgerà l’impianto. Questo è intollerabile. I romani hanno diritto di sapere. La domanda che rivolgiamo a Gualtieri è semplice: dove vuoi situare questa nuova discarica?

Siamo tutt’orecchi”.