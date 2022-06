Rifiuti, Municipio Roma XV: FdI, è emergenza totale

Marco Ottaviani e Adriana Glori: La mancata raccolta dei rifiuti sta mettendo in ginocchio i cittadini

”La mancata raccolta dei rifiuti sta mettendo in ginocchio i cittadini del Municipio XV. I cassonetti strabordano e, come se non bastasse, è resa ancor più grave dall’abbandono indiscriminato di ingombranti. In due giorni abbiamo protocollato tre note per chiedere interventi urgenti a via Piansano, via della Giustiniana e via Veientana, documenti inviati sia ad Ama che alla Giunta del Municipio XV. Per via della Giustiniana mesi fa avevamo richiesto l’installazione di telecamere in punti specifici, proprio per scoraggiare che le aree in cui sono disposti i cassonetti diventassero delle discariche a cielo aperto con residui di materiale edile, richiesta per la quale stiamo aspettando ancora una risposta”. Così i Consiglieri del Municipio XV Marco Ottaviani e Adriana Glori (Fratelli d’Italia).

”La responsabilità di quello che, con le alte temperature, rischia di tramutarsi in una vera e propria emergenza sanitaria per la città di chi è? Nella precedente Amministrazione M5S, assistemmo alla diatriba tra Comune e Regione sulle responsabilità, risolta con un nulla di fatto. Ora Municipio, Comune e Regione hanno lo stesso colore politico, sono tutti a Sinistra, ma sembrano non parlarsi o non riuscire a confrontarsi in maniera costruttiva sul tema rifiuti. I cittadini sono arrabbiati ed esasperati”.

”Il Sindaco Gualtieri, al di là dei voli pindarici e di proposte fantasmagoriche, si conferma, proprio come il suo predecessore, Virginia Raggi, una delusione per tutti i cittadini della Capitale – afferma Stefano Erbaggi, esponente del direttivo romano di FDI -; l’allarme lanciato dai Consiglieri Ottaviani e Glori nel Municipio XV è preoccupante anche perché il loro non è un appello isolato. L’emergenza rifiuti prosegue e, qualora non fosse affrontata urgentemente, con il caldo potrebbe scatenare un vero e proprio allarme sanitario. Tra peste suina, ratti e quanto altro, Roma rischia di essere travolta in estate non solo dalle alte temperature ma da una crisi senza precedenti. Caro Sindaco Gualtieri, vogliamo affrontare il problema o no?”.