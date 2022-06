Rifiuti: protesta a Casal Selce contro biodigestore

Lega "stop a nuovi impianti"

Protesta stamattina di comitati cittadini e rappresentanti della Lega contro la realizzazione di un biodigestore per rifiuti organici a Casal Selce. “Presidio dei condannati”, si legge su uno striscione esposto dai dimostranti. Alla manifestazione hanno partecipato il consigliere della Lega alla Regione Lazio, Daniele Giannini, e il consigliere della Lega al Municipio XIII, Carlo Mattia.

In una nota Giannini spiega: “Anche stamattina, assieme a cittadini e comitati, siamo nuovamente scesi in strada per manifestare tutta la nostra netta contrarietà al biodigestore per i rifiuti a Casal Selce. Non dopo quello che è successo a Malagrotta, che dista solo tre chilometri in linea d’aria, non dopo decenni di sciagure ambientali nella Valle Galeria, non con un impianto di questa portata. I cittadini di queste zone hanno paura, la diossina la fa da padrone e il Sindaco Gualtieri invece di chiedere scusa, ha messo l’acceleratore. Saremo qui a oltranza anche la prossima settimana laddove necessario. Non ci scostiamo nemmeno di un millimetro”.