Rifiuti Roma, con petizione online in 69mila chiedono soluzioni ai candidati sindaci

Lanciata da alcuni cittadini su Change.org

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

A pochi giorni dal suo lancio ha superato le 69mila firme la petizione lanciata da alcuni cittadini su Change.org e rivolta a tutti i candidati sindaco della Capitale alle prossime elezioni amministrative per chiedere risposte in merito alle possibili soluzioni per l’emergenza Rifiuti di Roma.

L’autrice della petizione, Francesca Floris e tutti i 69.472 firmatari chiedono “ai candidati sindaci Enrico Michetti, Roberto Gualtieri, Carlo Calenda e alla stessa Virginia Raggi, di rispondere con un programma preciso a questa emergenza unica nel suo genere in Italia, e di spiegare le azioni che intendono attuare in base al loro programma elettorale per la gestione dei Rifiuti nella capitale, la loro raccolta e il loro smaltimento”.

“Queste persone hanno il potere di compiere dei cambiamenti sostanziali”, sottolinea l’autrice della petizione. “Noi abbiamo il dovere civico e morale di lottare affinche’ cio’ avvenga. Il voto e’ l’arma piu’ potente che abbiamo: pretendiamo di poterlo indirizzare verso un piano concreto e credibile di risoluzione di un’emergenza che va avanti ormai da troppi anni”.