Rifiuti Roma: il piano straordinario di Ama per centro storico, posizionati 84 cestini

Nelle aree Pantheon, Fontana di Trevi, Campo de Fiori, Piazza di Spagna/trinità dei Monti, via del Corso, piazza del Popolo

E’ entrato nella piena operatività “il piano di implementazione dei servizi di igiene urbana nel territorio del I municipio predisposto da Ama e Roma Capitale per assicurare il decoro nelle aree del Centro Storico. Tra le attività messe in campo il posizionamento di cestoni aggiuntivi per i rifiuti minuti: negli ultimi giorni il personale aziendale ha provveduto a collocare 84 contenitori in ghisa o lamiera zincata che sono andati a sostituire o integrare quelli già presenti nelle aree Pantheon, Fontana di Trevi, Campo de Fiori, Piazza di Spagna/trinità dei Monti, via del Corso, piazza del Popolo”. Lo fa sapere Ama.

“La collocazione dei cestoni -continua- è parte di un più ampio piano straordinario di interventi volti a garantire costante pulizia nelle strade e nelle piazze maggiormente frequentate da romani e turisti. In queste aree Ama ha potenziato i presidi e raddoppiato i passaggi di svuotamento dei contenitori intensificando, inoltre, le attività di pulizia, spazzamento e lavaggio per il ripristino del decoro nelle aree della movida, con l’utilizzo di squadre aggiuntive nei week-end”.

“Programmati interventi di pulizia e spazzamento aggiuntivi -si legge anche-, soprattutto nei fine settimana e il lunedì, intorno alle batterie di cassonetti di aree come Prati, Della Vittoria, Trionfale, Clodio. Sempre nel quartiere Prati, già dai prossimi giorni e in collaborazione con la Polizia locale di Roma Capitale, sono già stati programmati itinerari protetti di spazzamento notturno su strade ad hoc. Da lunedì è stato inoltre avviato il prelievo mirato aggiuntivo, anche nella fascia oraria post pranzo, degli scarti alimentari e organici prodotti dalle attività di ristoro del Rione Monti, in modo da assicurare maggiori condizioni di decoro. Complementare a tutti questi interventi l’intensificazione delle attività ispettive effettuate dal nucleo agenti accertatori. I cestoni ‘modello anfora’ rimossi da alcune aree e sostituiti con quelli appena posizionati saranno collocati in strade meno frequentate in attesa che, nel medio termine, si predisponga una nuova fornitura stimata in circa mille nuove unità”.