Rifiuti Roma: Roberto Gualtieri fa il conto alla rovescia, presto sarà commissario

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuti che contiene la norma che conferisce al sindaco poteri speciali per realizzare il termovalorizzatore nella Capitale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuti, Roberto Gualtieri diventera’ a breve Commissario per la questione dei rifiuti a Roma e, secondo quanto si apprende, il Sindaco gia’ da ieri era al lavoro col team per realizzare il piano per realizzare gli impianti necessari a chiudere il ciclo dei rifiuti e quindi, anche il tanto discusso termovalorizzatore per la Capitale.

Il decreto, infatti, prevede che il commissario straordinario per il Giubileo, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, eserciterà competenze assegnate alla Regione, fra cui quella di predisporre e adottare il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale. Il commissario, secondo la norma, fra l’altro approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate. Può procedere con ordinanza, sentita la Regione Lazio, che ha 15 giorni per esprimersi.

Fonti del Campidoglio parlano di “grande soddisfazione” per la pubblicazione del Decreto e grande apprezzamento per il governo. Un governo – sottolineano le stesse fonti – “attento e amico di Roma, che ha messo in campo una piena ed efficace collaborazione con un’amministrazione, e che finalmente porta la Capitale al centro delle politiche nazionali”.

I motivi di compiacimento del colle capitolino non si fermano solo alla norma relativa ai rifiuti anche se molto importante: infatti, nel Decreto sono fondamentali anche i 278 milioni per Roma, sul totale dei 600 stanziati per le grandi citta’, frutto di un’iniziativa dello stesso Gualtieri, raccolta positivamente dal Presidente Mario Draghi e dal ministro dell’Economia Daniele Franco. In Campidoglio poi si saluta con favore la soluzione trovata al problema al bilancio della citta’ metropolitana che con 60 milioni per 3 anni, destinati all’ente oltre al bilancio, consentiranno di intervenire sulle scuole superiori e le strade provinciali.