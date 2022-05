Rifiuti: Timmermans, “dobbiamo trovare una soluzione per Roma, anche termovalorizzatore”

Lo ha detto il commissario al Green deal europeo in un'intervista a Radio 24. "Siamo in contatto con Gualtieri ogni settimana. Va fatto in modo sostenibile"

Timmermans e Gualtieri insieme allo stadio per la partita Roma-Leicester

“Siamo in contatto con Gualtieri ogni settimana. Dobbiamo trovare una soluzione” al problema dei rifiuti a Roma, “metterli in terra è una pessima soluzione. È venuto il tempo di risolvere”. Lo ha sottolineato Frans Timmermans, commissario al Green deal europeo, a Radio 24. “Stiamo lavorando insieme per trovare una soluzione – ha aggiunto – e questo si può fare anche con un termovalorizzatore, se fatto in modo sostenibile”.