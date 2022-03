Roma: 100 nuove moto in dotazione alla polizia locale

Nei prossimi mesi arriveranno anche circa 300 nuove vetture per aggiornare il parco mezzi e renderlo a trazione ibrida.

Arrivano in servizio 100 nuove moto della polizia locale di Roma Capitale. Oggi una parte dei mezzi e’ stata presentata in piazza del Campidoglio alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e del comandante della polizia locale Ugo Angeloni.

Nei prossimi mesi arriveranno anche circa 300 nuove vetture per aggiornare il parco mezzi e renderlo a trazione ibrida.

“E’ un piacere essere qui per presentare la nuova flotta di motoveicoli, in gran parte destinati al gruppo pronto intervento traffico. Si tratta di un importante rinnovamento della dotazione degli strumenti per lo svolgimento dei nostri compiti. Il gruppo pronto intervento traffico e’ quello principalmente al servizio degli interventi mirati sulla mobilita’ cittadina”, afferma Angeloni.

“Queste nuove moto sono molto importanti per una maggiore e migliore presenza del corpo in citta’. Questa inaugurazione prepara a ulteriori interventi di rinnovamento del parco mezzi, anche con nuovi veicoli meno inquinanti”, aggiunge Gualtieri. Il sindaco sottolinea: “Colgo l’occasione per ringraziare la polizia locale di Roma non soltanto per il modo impeccabile con cui svolge i servizi ordinari e per lo sforzo messo in campo durante la pandemia, ma anche per il supporto di fronte al dramma della guerra. Sono contento delle azioni di solidarieta’, so che tutti i gruppi della polizia locale si sono mobilitati per raccogliere beni e fondi per la chiesa di Santa Sofia a Boccea. Questo onora la divisa che indossate”.