Roma 2021: 21 i candidati a Sindaco, 39 le liste collegate

E' quanto emerge al termine della presentazione delle liste, avvenuta alle ore 12 di oggi. Liste 'Vip' tra attori, miss ed ex calciatori

Sarebbero in tutto 21, a quanto si apprende, i candidati a sindaco di Roma: e’ quanto emerge al termine della presentazione delle liste, avvenuta alle ore 12 di oggi.

Ammonterebbero invece 39 in tutto le liste collegate alle candidature, di cui 20 a sostegno dei quattro principali contendenti: la sindaca uscente Virginia Raggi del M5s (6 liste di supporto, oltre a quella M5s anche 4 liste civiche tra cui una che porta il suo nome e legato alla ‘societa’ civile’, un’altra composta da ambientalisti e un’altra ancora con esponenti del mondo dello sport; spazio poi ad un’ultima lista tutta composta al femminile), Carlo Calenda in veste di ‘civico’ (1 lista perche’ non ne ha voluto altre se non quella di Azione), Roberto Gualtieri per il centrosinistra (6, la principale e’ quella del Partito democratico ma lo sostengono anche Sinistra civica ecologista, Roma Futura, Psi, i Verdi e Demos); Enrico Michetti per il centrodestra (6, una civica che porta il suo nome insieme a quelle dei partiti della coalizione (Fratelli d’Italia, Lega per Salvini, Forza Italia, Rinascimento – Cambiamo con Toti), poi Cantiere Italia, Democrazia del popolo e Rivoluzione animalista.

Sempre secondo quanto si apprende ammonterebbero a circa 2mila i nomi nelle liste per l’Assemblea Capitolina.

Attori, ex ministri, politici navigati, un’ex miss Italia, vecchie glorie del calcio, giornalisti, giovani prima candidati sindaco e poi confluiti in altri contenitori. C’e’ di tutto, come da tradizione delle ultime tornate, nel grande calderone delle liste presentate a sostegno dei candidati sindaco di Roma. Con una tendenza alla ricerca di vip e volti famosi, anche se poi spesso alla prova delle preferenze in passato pochi nomi dello spettacolo e dello sport hanno ottenuto un posto in aula Giulio Cesare.

Il volto piu’ noto tra i personaggi esterni alla politica piu’ in lista e’ quello di Pippo Franco, che corre nella lista civica di Enrico Michetti, candidato di centrodestra. Il popolare attore comico, 80 anni, una vita tra teatro cinema e il ‘Bagaglino’, il cabaret comico di Roma, ha spiegato che si mette in gioco ma “esclusivamente per portare un contributo sui temi artistici”.

Perche’: “A me non interessa l’attivita’ politica ma esclusivamente l’attivita’ artistica. Io nasco come pittore, poi ho fatto il musicista, l’attore di teatro, il cinema”. Per lui non e’ la prima candidatura. Vicino prima ad An e poi ad Fdi, nel 2006 l’attore era stato capolista al Senato per il contenitore Dc-Nuovo Psi di Gianfranco Rotondi nella circoscrizione Lazio 1, senza pero’ venire eletto.

Due gli ex calciatori in lista.

Sempre nella civica di Michetti corre Angelo Adamo Gregucci, coriaceo difensore della Lazio tra fine anni 80 e primi 90, poi allenatore e collaboratore tecnico in diverse esperienze del ct della nazionale Roberto Mancini. Nello stesso contenitore anche l’ex centrocampista giallorosso Antonio Di Carlo.

Invece nella lista Pd a sostegno di Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra, al numero due c’e’ Ubaldo Righetti, difensore nella Roma campione d’Italia del 1982/83 allenata dal ‘Barone’ Nils Liedholm, oggi anche commentatore radiofonico. In una delle civiche a sostegno di Virginia Raggi invece corre Nadia Bengala, miss Italia nel 1988, che in passato aveva gia’ sostenuto La Destra di Francesco Storace.