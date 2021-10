I dati del Viminale

A Roma alle 12:00 di oggi si era recato a votare il 9,36 per cento dei cittadini aventi diritto.

L’affluenza, per il primo giorno di voto per il ballottaggio, e’ in calo rispetto alla stessa ora della domenica del primo turno, quando l’affluenza registrata dal Viminale era al 11,83 per cento.