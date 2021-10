Roma 2021: anche nei Municipi verso ballottaggio centrodestra-centrosinistra

A parte il caso del Municipio VI: con il 40,66% delle sezioni pervenute è in testa in gran vantaggio Nicola Franco del centrodestra (44,03%), al secondo posto c'è Francesca Filipponi del M5s (22,09%)

Si iniziano a delineare anche le sfide nei Municipi di Roma che, a parte il caso del Municipio VI, vedono contrapposti il centrosinistra e il centrodestra, replicando lo schema delle coalizioni a livello cittadino. Al momento con una media di circa un terzo delle sezioni pervenute i candidati alla presidenza del centrosinistra sono in vantaggio in 7 territori (I, II, III, VII, VIII, XII, XII), mentre quelli del centrodestra sono in vantaggio in 8 territori (IV, V, VI, IX, XIII, XIV, XV). Il M5s è fuori da tutti i ballottaggi, per ora, tranne che nel Municipio VI dove la candidata pentastellata è sopra di un paio di punti a quello del centrosinistra, Francesco Laddaga.

Al Municipio I (35,98 per cento le sezioni pervenute) è in testa Lorenza Bonaccorsi per il centrosinistra con il 40,93 per cento, segue Lorenzo Santonocito per il centrodestra con il 27,28 per cento. Al Municipio II (18,95 per cento le sezioni pervenute) è in testa la candidata del centrosinistra, l’uscente Francesca Del Bello con il 35,35 per cento, segue il candidato del centrodestra Patrizio Di Tursi con il 28,57 per cento. Al Municipio III (42,08 per cento le sezioni pervenute) è al 35,12 per cento il candidato del centrosinistra Paolo Marchionne e al 31,79 per cento la candidata del centrodestra, Giordana Petrella. Al Municipio IV (35,54 per cento le sezioni pervenute) è in testa Roberto Santoro per il centrodestra al 35,01, lo insegue il candidato del centrosinistra Massimiliano Umberti con il 30,63 per cento. Al Municipio V (35,62 per cento le sezioni pervenute) è in testa per il centrodestra Daniele Rinaldi con il 34,76 per cento dei voti, seguito da Mauro Caliste del centrosinistra con il 33,52 per cento.

Al Municipio VI (40,66 per cento le sezioni pervenute) è in testa in gran vantaggio Nicola Franco del centrodestra con il 44,03 per cento dei voti, al secondo posto c’è Francesca Filipponi del M5s con il 22,09 per cento dei voti. Al Municipio VII (33,01 per cento le sezioni pervenute) è in testa Francesco Laddaga per il centrosinistra con il 35,14 per cento dei voti, seguito dal candidato del centrodestra Luigi Avveduto al 30,69 per cento. Al Municipio VIII (36,03 per cento le sezioni pervenute) è in testa con grande vantaggio il candidato del centrosinistra, l’uscente Amedeo Ciaccheri, al 45,48, seguito dal candidato del centrodestra Alessio Scimè con il 26,5 per cento. Al Municipio IX (28,57 per cento le sezioni pervenute) in testa il candidato del centrodestra Massimiliano De Juliis con il 34,65 per cento, seguito dalla candidata del centrosinistra, Titti Di Salvo, con il 28,59 per cento.

Al Municipio X (35,87 per cento le sezioni pervenute) in testa Monica Picca del centrodestra con il 39,09 per cento, seguita da Mario Falconi del centrosinistra con il 26,47 per cento. Al Municipio XI (46,31 per cento le sezioni pervenute) in testa Gianluca Lanzi per il centrosinistra con 35,5 per cento dei voti, lo insegue Daniele Catalano del centrodestra con 34,28 per cento delle preferenze. Al Municipio XII (20 per cento le sezioni pervenute) è in testa Elio Tomassetti, candidato del centrosinistra, con il 39,35 per cento, seguito dal candidato del centrodestra Pietrangelo Massaro al 29,14 per cento. Al Municipio XIII (20,17 per cento le sezioni pervenute) in testa il candidato del centrodestra Marco Giovagnorio al 39,75 per cento, al secondo posto la candidata del centrosinistra Sabrina Giuseppetti con il 29,72 per cento. Al Municipio XIV (21,02 per cento le sezioni pervenute) è in testa Domenico Naso per il centrodestra al 35,54 per cento, seguito da Marco Della Porta per il centrosinistra con il 33,12 per cento. Al Municipio XV (33,79 per cento le sezioni pervenute) è in testa Andrea Signorini per il centrodestra con il 39,1 per cento, seguito da Daniele Torquati per il centrosinistra al 30,03 per cento.