Roma 2021, Calenda a Radio Colonna: “Tra tanti proclami nessuno dice come affrontare i problemi di Roma” – VIDEO

Calenda si esprime su varie tematiche, ecco l'intervista esclusiva rilasciata a Radio Colonna

Carlo Calenda ai nostri microfoni ha fatto il punto sulla campagna elettorale e su quali sono i punti cardine del suo programma che sta portando in giro per la città.

“In questa campagna elettorale non si parla di niente, di numeri, nessuno dice che ci vuole un termovalorizzatore, nessuno dice che si deve ripristinare la figura dello spazzino di quartiere, nessuno dice cose! Sono tutti proclami.” Lo stesso Calendo ha poi proseguito concentradosi sul peso della politica e delle partecipate: “Una delle proposte che io ho fatto è fare una holding delle partecipate separata dalla politica. Va fatto per tutte le aziende comunali di Roma che non devono più mettere piede nel consiglio municipale.”