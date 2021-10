Roma 2021, Calenda: all’opposizione anche se vincerà Gualtieri

“Io ho detto cosa voterò io. Di più non sono titolato a fare. Ho dato la mia parola agli elettori che non avrei fatto alleanze. E così sarà. Saremo all’opposizione anche se vincerà Gualtieri. Gli elettori non sono ‘miei’. Voteranno chi ritengono più vicino”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, su twitter replica a chi […]

“Io ho detto cosa voterò io. Di più non sono titolato a fare. Ho dato la mia parola agli elettori che non avrei fatto alleanze. E così sarà. Saremo all’opposizione anche se vincerà Gualtieri. Gli elettori non sono ‘miei’. Voteranno chi ritengono più vicino”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, su twitter replica a chi critica la sua affermazione a sostegno del candidato del Pd al ballottaggio di Roma. Quindi Calenda ha replicato anche a Pier Luigi Bersani che ha escluso di poter stare in coalizione con lui: “Bersani è stato un ottimo Ministro. Decisamente più liberista di me in quanto a provvedimenti sulla concorrenza. Ma allora andava di moda esserlo. Oggi dice che ‘fino a lì avrebbe problemi’ e che è meglio Conte che pure ha governato con Salvini e fatto i decreti sicurezza”. E ancora contro l’ex ministro: “Segnalo a Bersani che i suoi alleati 5S nella persona di Virginia Raggi hanno deciso di mantenere assoluta equidistanza tra Gualtieri e Michetti. Quello appoggiato da FDI…così per dire”.