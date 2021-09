Roma 2021: Calenda, “Raggi e Michetti flirtano molto con i no-vax”

E sul candidato del centrodestra aggiunge: "Nelle sue liste c'è una ex Cinquestelle antisemita e no vax che dice cose da matti"

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

“Non posso dire che Gualtieri, Raggi e Michetti siano antipatici. Ma poi c’è la politica dove, per esempio Raggi e Michetti flirtano molto con i no vax”. Lo ha detto Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma per la lista civica Calenda sindaco a ‘Radio Capital .

“La Raggi ha detto ai cittadini di seguire il consiglio del medico ma è una cosa priva di senso perché il medico ti dice di farlo, e anche lei dovrebbe perché è passato molto tempo da quando è stata positiva al Covid – ha aggiunto -. Michetti invece ha candidato una ex Cinquestelle antisemita e no vax che dice cose da matti. Se Michetti le chiederà di ritirarsi avrà fatto quello che è giusto” ha aggiunto Calenda.