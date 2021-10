Il segretario dei pentastellati parla del prossimo ballottaggio e dell'eventuale Giunta

“Gualtieri non ha detto nulla di meno o di più di quello che riteniamo: non avendo chiesto nulla e non avendo mai pensato di avere assessori non era all’ordine del giorno.

Quindi ha detto quello che è in linea con quello che noi riteniamo per il ballottaggio di Roma”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a Ramacca sulle dichiarazioni del candidato sindaco di Roma che ha escluso presenza di esponenti 5stelle nella sua eventuale Giunta.