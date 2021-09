Roma 2021, Conte: “Il lavoro che sta svolgendo la Raggi mira a dare un futuro ai giovani che sono qui” – VIDEO

L'endorsement di Conte per Raggi arriva da San Basilio

È iniziata da San Basilio, alla presenza di Virginia Raggi e l’ex premier e ora leader del M5s, la campagna elettorale dell’attuale sindaca in ottica delle prossime elezioni. Ecco quanto emerso dal dibattito pubblico.

“Lanciamo la campagna elettorale a favore del rinnovo del mandato di Virginia Raggi. Il lavoro che lei sta facendo qui, come palestra, luci, è un lavoro enorme. Verte a dare un futuro ai giovani che sono qui, non vogliamo prendere in giro i cittadini, per questo prego tutti i nostri candidati di non fare promesse che non possono e non possiamo mantenere”.

“Oggi questa nostra proposta, è una proposta concreta che parla alla gente e non nasconde le difficoltà di Roma. È una proposta che vuole guardare in faccia ai cittadini e dire: un lavoro è stato intrapreso. I primi anni abbiamo ereditato una situazione difficilissima! Si veniva da Mafia Capitale.”