Roma 2021: dal Municipio V Fabio Piattoni annuncia corsa a sostegno Michetti

Della lista Marchini

Fabio Piattoni, eletto al consiglio del Municipio V con la lista Marchini, sosterà il candidato del centrodestra a sindaco di Roma, Enrico Michetti.

In un post su Facebook Piattoni spiega: “Ho annunciato personalmente a Michetti che lo sosterrò. Sono intervenuto a un partecipato confronto con i cittadini organizzato a Centocelle dal capogruppo di Fratelli d’Italia Fabio Sabbatani Schiuma nel quale ho spiegato ciò che penso. Sono pesanti le corresponsabilità politiche (dirette ed indirette) nel disastro rifiuti a Roma. Non voterò né Raggi, né Gualtieri, né Calenda. Come già detto in tante altre occasioni, invito tutti insieme a dare un segnale chiaro e forte ad una certa classe politica da un lato, ma dall’altro scegliere la personalità più adatta. Oggi l’unico candidato civico in grado di cambiare le sorti di Roma è Enrico Michetti. Sto invitando tutti i cittadini a non dar retta alle sirene che tentano di dipingerlo come il candidato solo di una parte politica. Io stesso ne sono una prova: il mio percorso, ambientalista, civico e riformista, ha una caratteristica certamente indipendente e diversa rispetto ad alcuni aspetti identitari che chi ha malgovernato vuole furbescamente incollare a Michetti. Enrico Michetti – conclude – è persona preparata e capace di mettere in campo tutte quelle azioni (rifiuti in primis) di cui Roma ha fortemente bisogno”.