Roma 2021, daSud e Avviso pubblico lanciano ‘Roma senza mafie’

Appello ai candidati sindaco e protocollo in 10 punti

Contro mafie, criminalita’ e corruzione non c’e’ piu’ tempo da perdere. E’ l’appello che Associazione antimafie daSud e Avviso Pubblico rivolgono ai candidati sindaco della citta’ di Roma con l’invito a sottoscrivere il 25 settembre, alle ore 12, negli spazi di A’P – Accademia Popolare dell’antimafia e dei diritti di Cinecitta’-Don Bosco, “Roma senza mafie”: il primo protocollo a livello comunale per un impegno concreto della futura amministrazione capitolina a prevenire e contrastare la presenza e il radicamento delle mafie in citta’. Appalti truccati, tangenti, cambi di proprieta’ sempre piu’ frequenti, quasi 1.300 attivita’ cedute, centinaia di societa’ a rischio usura e riciclaggio, fiumi di soldi sporchi investiti in nuovi modelli di business, omicidi, gambizzazioni, estorsioni e piu’ di 200 beni immobili sottratti alla criminalita’ organizzata.

Cosi’ le mafie agiscono a Roma, citta’ d’Italia che registra da tempo la presenza radicata di diverse organizzazioni mafiose, italiane e straniere, dove da tempo l’economia e la tenuta sociale di interi territori sono minacciate e intaccate dalla presenza di vecchi e nuovi clan che oggi traggono ulteriore vantaggio dalle nuove difficolta’, disuguaglianze e forme di poverta’ provocate dalla pandemia. Dieci i punti individuati nel protocollo a partire da alcune macro aree strategiche per il futuro della Capitale. Tra queste: inchiesta e vigilanza, gestione degli appalti e dei contratti pubblici, strategie contro la corruzione, valorizzazione dei beni confiscati, contrasto del gioco d’azzardo e della dispersione scolastica, educazione alla legalita’ e promozione della responsabilita’ civica. Non solo promesse simboliche, ma impegni concreti e verificabili.

Come l’obbligo di istituire una commissione comunale antimafia permanente con compiti di inchiesta e vigilanza e di un comitato sulla legalita’ con funzioni consultive e propositive, finalizzato a co-progettare una strategia di prevenzione e contrasto alle mafie e ai fenomeni criminali favorendo il dialogo tra istituzioni, enti e associazioni; l’immediata applicazione della delibera comunale del 2018 sul regolamento dei beni confiscati; l’obbligo di richiesta di informazioni alla prefettura per tutti gli appalti anche inferiori alla soglia attualmente prevista dal codice degli appalti e da estendere anche alle aziende in subappalto; l’istituzione di un ufficio antiriciclaggio; l’utilizzo dei “Patti di integrita’” in materia di contratti pubblici; mappatura, in materia di gioco d’azzardo, dei luoghi sensibili in vista dell’entrata in vigore del “distanziometro”; presentazione di un piano con finanziamenti ad hoc per il contrasto della dispersione scolastica.

“Il 3 e 4 ottobre con le elezioni amministrative – affermano i promotori – si giochera’ una partita molto importante per il futuro della Capitale e le sfide che attendono il prossimo primo cittadino di Roma sono tante e complesse. Fra tutte, quella per il contrasto delle mafie e’ dal nostro punto di vista la piu’ difficile e al contempo urgente che, ancora una volta, non trova sufficiente spazio nei proclami e programmi elettorali, nonche’ nel dibattito pubblico. Ci auguriamo che tutti i candidati apprezzino l’iniziativa e manifestino la volonta’ di aderire, discutere e sottoscrivere il documento il prossimo 25 settembre”. “Roma Senza Mafie” rappresenta il primo documento nel suo genere a Roma, il secondo in ordine di tempo se si considera “Municipi Senza Mafie”: la carta d’intenti promossa a livello municipale dall’associazione daSud e sottoscritta nel 2013 da tutti i minisindaci. Come quest’ultima, anche il nuovo protocollo punta a essere un modello di collaborazione tra le istituzioni locali e nazionali e le realta’ sociali e territoriali, per mettere in pratica azioni concrete di prevenzione e contrasto del radicamento mafioso. Firmando il protocollo “Roma Senza Mafie”, la candidata o il candidato che sara’ eletto si impegnera’ formalmente ad approvare una delibera di indirizzo e almeno tre dei punti programmatici del protocollo nei primi cento giorni di governo al fine di segnare in maniera chiara e netta l’indirizzo della nuova amministrazione capitolina. L’impegno dovra’ proseguire con l’approvazione di ulteriori quattro punti entro un anno e progressivamente dei restanti nel corso della consiliatura.

I promotori si impegnano a fare una prima verifica dopo un anno dalla sottoscrizione. Con questa iniziativa si apre la settima edizione di Restart, il tradizionale festival della creativita’ antimafia e dei diritti promosso e organizzato da daSud fino al 2 ottobre negli spazi di A’P, l’Accademia Popolare dell’antimafia e dei diritti presso l’IIS Enzo Ferrari di Cinecitta’-Don-Bosco, nella periferia del quadrante Est di Roma. “Il tempo di maleducare” e’ il titolo che caratterizzera’ la nuova edizione.